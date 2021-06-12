Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan forvete bomba transfer girişimi! Luuk de Jong...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvete bomba transfer girişimi! Luuk de Jong...

'ta son dakika transfer haberi... 'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarına giren Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirdi. 'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan forvete bomba transfer girişimi! Luuk de Jong...

Siyah beyazlıların listesindeki santrfor adaylarından biri olan Luuk de Jong için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'dan Voetbal Premieur'un haberine göre ", Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı" haberde; "Türkiye'nin üst düzey kulübü geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın forvetinin menajeri Louis Laros ile görüştü. Luuk de Jong'un her sezon başına 2.5 ila 3 milyon euro'luk bir sözleşme sundu. Ayrıca 2 milyon imza bonusu alabilir. Bu PSV için kötü haber gibi görünse de Beşiktaş'ın bu transferi bitirme şartı, Sevilla'nın onu bedelsiz bırakması" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA