Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan forvete bomba transfer girişimi! Luuk de Jong...

Siyah beyazlıların listesindeki santrfor adaylarından biri olan Luuk de Jong için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'dan Voetbal Premieur'un haberine göre "Beşiktaş, Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı" haberde; "Türkiye'nin üst düzey kulübü geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın forvetinin menajeri Louis Laros ile görüştü. Luuk de Jong'un her sezon başına 2.5 ila 3 milyon euro'luk bir sözleşme sundu. Ayrıca 2 milyon imza bonusu alabilir. Bu PSV için kötü haber gibi görünse de Beşiktaş'ın bu transferi bitirme şartı, Sevilla'nın onu bedelsiz bırakması" ifadelerine yer verdi.