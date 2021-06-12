Haberler Beşiktaş Okan Buruk’la görüşme yok

’la görüşme yok

Torunoğulları, ile görüştü" haberleri üzerine Beşiktaşlı yönetici twitter hesabından açıklamada bulundu. Torunoğulları, "Okan Buruk ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile bir kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Okan Buruk’la görüşme yok
Torunoğulları, ile görüştü" haberleri üzerine Beşiktaşlı yönetici twitter hesabından açıklamada bulundu. Torunoğulları, "Okan Buruk ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile bir kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir" ifadelerini kullandı.
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