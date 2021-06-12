Okan Buruk’la görüşme yok

Erdal Torunoğulları, Okan Buruk ile görüştü" haberleri üzerine Beşiktaşlı yönetici twitter hesabından açıklamada bulundu. Torunoğulları, "Okan Buruk ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile bir kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir" ifadelerini kullandı.
ErdalTorunoğulları, Okan Buruk ile görüştü" haberleri üzerine Beşiktaşlı yönetici twitter hesabından açıklamada bulundu. Torunoğulları, "Okan Buruk ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile bir kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir" ifadelerini kullandı.