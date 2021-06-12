Haberler Beşiktaş Jong'a resmi teklif!

Jong'a resmi teklif!

Siyah-beyazlıların listesindeki santrfor adaylarından biri olan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'dan Voetbal Premieur'un haberine göre , Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Jong'a resmi teklif!
Siyah-beyazlıların listesindeki santrfor adaylarından biri olan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'dan Voetbal Premieur'un haberine göre , Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı. Haberde; "'nin üst düzey kulübü geçtiğimiz günlerde 'nın forvetinin menajeri ile görüştü. Luuk de Jong'un her sezon başına 2.5 ila 3 milyon euro'luk bir sözleşme sundu. Ayrıca 2 milyon imza bonusu alabilir. Bu için kötü haber gibi görünse de Beşiktaş'ın bu transferi bitirme şartı, Sevilla'nın onu bedelsiz bırakması" ifadelerine yer verdi.
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