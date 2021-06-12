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Gedson’da kriter

'in gazetesi Gedson'un gelecek sezon 'de forma giyeceğini yazdı. Gazeteye göre henüz Gedson'dan vazgeçmedi, ancak Türkiye'de kendisini gösterme fırsatı bulursa potansiyeli sayesinde bonservis bedelini ikiye katlanabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Gedson’da kriter Devler Ligi
'in gazetesi Gedson'un gelecek sezon 'de forma giyeceğini yazdı. Gazeteye göre henüz Gedson'dan vazgeçmedi, ancak Türkiye'de kendisini gösterme fırsatı bulursa potansiyeli sayesinde bonservis bedelini ikiye katlanabilir. Bu çerçevede Benfica'nın tercihi , çünkü 'nde oynayacaklar.
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