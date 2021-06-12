Gedson’da kriter Devler Ligi

Portekiz'in Record gazetesi Gedson'un gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceğini yazdı. Gazeteye göre Benfica henüz Gedson'dan vazgeçmedi, ancak Türkiye'de kendisini gösterme fırsatı bulursa potansiyeli sayesinde bonservis bedelini ikiye katlanabilir.
Portekiz'inRecord gazetesi Gedson'un gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceğini yazdı. Gazeteye göre Benfica henüz Gedson'dan vazgeçmedi, ancak Türkiye'de kendisini gösterme fırsatı bulursa potansiyeli sayesinde bonservis bedelini ikiye katlanabilir. Bu çerçevede Benfica'nın tercihi Beşiktaş, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar.