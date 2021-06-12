Haberler Beşiktaş Come to Beşiktaş Teemu Pukki!

Come to !

Beşiktaşlı taraftarlar, ’in 31 yaşındaki Finlandiyalı golcüsünün instagram sayfasına ‘Come to ’ mesajları yağdırdı. Pukki golleriyle takımını yeniden ’e taşıdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Come to Beşiktaş Teemu Pukki!

ile yollarını ayıran 'ta forvet alternatifleri yavaş yavaş netleşiyor. Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden 'ten 'ye taraftarlardan da tam destek geldi. Golcü arayışına hız veren Beşiktaş'ta taraftarlar transferde adı geçen Pukki'ye "" mesajları yağdırmaya başladı. 31 yaşındaki golcü ismin Instagram sayfasındaki bir çok paylaşımına hücum eden siyah-beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını gönderdi. Birden çok paylaşımına mesaj atan taraftarlar golcü ismi takımlarında görmek istediklerini böylelikle dile getirmiş oldu.

NORWİCH'İN BANKO OYUNCUSU
2018 yılından bu yana 'de forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar 'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce , ve Bröndby formaları da giydi. 1.80 boyundaki Finlandiyalı oyuncu Teemu Pukki profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 karşılaşmaya çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti.

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Geçen sezon 'te şampiyonluk yaşayan Norwich City'de 42 maça çıkan Pukki, 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu. 31 yaşındaki Finlandiyalı ayrıca 4 asist de yaparak takımına katkı vermişti.

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