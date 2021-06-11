Son dakika transfer haberleri: Taraftar çıldırdı! Teemu Pukki'ye "Come to Beşiktaş" çağrısı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar, Norwich City'nin yıldızı Teemu Pukki'yi listesine almıştı.
Fin golcünün adının Beşiktaş'la anılması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 31 yaşındaki golcünün Instagram'daki gönderilerini yorum yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarlar, "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla Pukki'ye tranfer çağrısında bulundu.
Geçen sezon İngiltere Championship'te Norwich City ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teemu Pukki, 42 maçta 26 gol atarak takımının Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.