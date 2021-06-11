Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Taraftar çıldırdı! Teemu Pukki'ye "Come to Beşiktaş" çağrısı

Son dakika transfer haberleri: Taraftar çıldırdı! 'ye "Come to " çağrısı

Yeni sezon öncesi 'ın takımdan ayrılmasıyla golcü arayışlarına başlayan , 'yi gündemine almıştı. Fin golcünün adının Beşiktaş'la anılması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyadan Pukki'yi mesaj yağmuruna tutan taraftarlar, yıldız isme "" çağrısı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 17:16
Son dakika transfer haberleri: Taraftar çıldırdı! Teemu Pukki'ye "Come to Beşiktaş" çağrısı

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. 'ın 'a transfer olmasının ardından golcü arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar, 'nin yıldızı 'yi listesine almıştı.

Fin golcünün adının Beşiktaş'la anılması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 31 yaşındaki golcünün 'daki gönderilerini yorum yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarlar, "" mesajlarıyla Pukki'ye tranfer çağrısında bulundu.

Geçen sezon 'te Norwich City ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teemu Pukki, 42 maçta 26 gol atarak takımının 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

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