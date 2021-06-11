Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan flaş hamle! Valentin Rosier giderse Jonas Svensson gelecek!

Eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'i ise takımda tutmak istiyor. Rosier için Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdüren siyah- beyazlılar, Fransız yıldızın alternatifini ise Hollanda'da buldu. Beşiktaş'ın, AZ Alkmaar forması giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile ilgilendiği ortaya çıktı. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın transfer için bizzat devreye girdiği ve AZ Alkmaar'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Rosier konusunda mutlu sona ulaşamazsa 28 yaşındaki Svensson'u renklerine bağlayacak.



4 ASİST YAPTI

Svensson, sırasıyla ülkesinin Verdal, Levanger ve Rosenborg takımlarında forma giydi. 2017 Ocak'ta Alkmaar'a transfer olan Svensson, 4.5 sezondur Hollanda ekibinde. Norveçli sağ bek, geçen sezon Alkmaar formasıyla 24 resmi maça çıkarken, 4 asist yaptı.