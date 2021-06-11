Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan flaş hamle! Valentin Rosier giderse Jonas Svensson gelecek!

Son dakika transfer haberleri: 'tan flaş hamle! giderse gelecek!

Son dakika transfer haberleri: Sağ bek ’i takımda tutmak için uğraşan yönetimi, aksi bir gelişme olursa AZ ’ın Norveçli savunmacısı transferini bitirecek. Yönetici 'nın transfer için bizzat devreye girdiği ve 'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan flaş hamle! Valentin Rosier giderse Jonas Svensson gelecek!

Eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçen yönetimi, ve 'i ise takımda tutmak istiyor. Rosier için 'la görüşmelerini sürdüren siyah- beyazlılar, Fransız yıldızın alternatifini ise 'da buldu. Beşiktaş'ın, AZ forması giyen Norveçli sağ bek ile ilgilendiği ortaya çıktı. Yönetici 'nın transfer için bizzat devreye girdiği ve 'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Rosier konusunda mutlu sona ulaşamazsa 28 yaşındaki Svensson'u renklerine bağlayacak.

4 ASİST YAPTI
Svensson, sırasıyla ülkesinin , ve takımlarında forma giydi. 2017 Ocak'ta Alkmaar'a transfer olan Svensson, 4.5 sezondur Hollanda ekibinde. Norveçli sağ bek, geçen sezon Alkmaar formasıyla 24 resmi maça çıkarken, 4 asist yaptı.

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