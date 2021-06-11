Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ın gündemine gelen son isim Juan Jesus oldu. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, İtalyan basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

BOLOGNA DA PEŞİNDE

Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgileniyor.



