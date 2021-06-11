Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

Son dakika transfer haberleri: 'ta operasyonu!

Son dakika transfer haberi: Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan 'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. , ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini ve ilk görüşmenin olumlu geçtiğini duyurdu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen 'ın gündemine gelen son isim oldu. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, İtalyan basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

'ta yer alan haberde 'ın 'dan ayrılan 'u transfer etmek istediği belirtilirken, yapılan ilk görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

BOLOGNA DA PEŞİNDE
ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle 'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgileniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen solak stoper , bugüne kadar dört kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Juan Jesus operasyonu!

Profesyonel kulüp kariyeri buyonca 4 farklı takımda görev yapan Jesus, toplam 271 karşılaşmada forma giydi. İnter'de 142 maç, 'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız, Sport Club Internacional'da 26 maç, İnter Primavera'da da 1 maçta forma giydi. 1.85 boyundaki solak stoper Jesus bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist yaparak; savunma ağırlıklı bir oyuncu olduğunu gösterdi.

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