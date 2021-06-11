Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Son dakika transfer haberi: 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Son dakika transfer haberleri... Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, yeni sezonda 'nde mücadele edileceği için hummalı bir transfer çalışması yürütülüyor. Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmeleri yazarı aktardı. İşte o yazı... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:22
Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

SİNAN VARDAR - TRANSFER GERÇEKLERİ

Transfer sezonu başladı, bu sezon da aynı filmi izliyoruz. Medyamızda soluksuz bir şekilde kulüplerimize kimler geliyor, kimler gidiyor takip ediyoruz. Yumurta kapıya dayandı, 15 gün sonra takımlar antrenmanlara başlayacak ama kulüp başkanları menajerlerle ortak yeniden takım kuruyorlar.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Aslında yeni sezonun plan ve projesi, hatta transfer görüşmeleri en geç nisan ayında bitmesi gerekir. Ama nerde!!! yönetimi henüz teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşamadı. Sergen Beşiktaş'ın evladı ve kısa sürede imzaların kalplere atılacağını düşünüyorum. Avrupa futbolunu yakından takip eden yönetici Erdal Torunoğulları, scout ekibiyle birlikte yakından takip ettiği oyuncularla görüşmeler yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Genç ve yetenekli isimlerin listede olduğunu biliyorum. 'ın da birçok kulüp gibi borcu çok ve iki yıl sonra ciddi ödemelerle karşı karşıya kalacak. Hep söylüyorum, kulüplerimiz bu dar boğazdan üreterek ve satarak çıkabilirler. Bu yüzden Torunoğulları ve ekibinin transfer listesinden çok ümitliyim.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

'ın sezonu çifte kupayla tamamlaması hepimizi mutlu etti ama yeni sezonda Beşiktaş'ın en az 5 iyi transfer gerekiyor. Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini bittiğini düşünürsek, ilk 11'e girme yeteneği olan 3 oyuncunun daha takıma katılması gerekiyor. İyi bir savunma oyuncusu, 10 numara ve golcü transferleri Beşiktaş'ın olmazsa olmazı...

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Geçtiğimiz haftaki yazımda bahsettim. Kiralık oyuncuya kesinlikle karşıyım. oynattı, başarı da geldi ama Ghezzal ve Rosier transferleri şimdilik zor görünüyor. Umarım bu iki futbolcunun transferlerinde sorun yaşanmaz.

Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

Aboubakar bonuslarla birlikte 3 yıllık 20 milyon euro'luk sözleşmeyi kaptı ve Suudi Arabistan'a gitti. Profesyoneldir, gidişine sözüm yok ama son maçlarda takımı şampiyonluk yarışında yalnız bırakması hepimiz için gönül yarası oldu. Neyse... Bu yüzden ben Necip, Ersin, Rıdvan, Utku gibi genç yürekleri çok seviyorum.

SON DAKİKA