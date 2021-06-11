Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı!

SİNAN VARDAR - TRANSFER GERÇEKLERİ Transfer sezonu başladı, bu sezon da aynı filmi izliyoruz. Medyamızda soluksuz bir şekilde kulüplerimize kimler geliyor, kimler gidiyor takip ediyoruz. Yumurta kapıya dayandı, 15 gün sonra takımlar antrenmanlara başlayacak ama kulüp başkanları menajerlerle ortak yeniden takım kuruyorlar.

Aslında yeni sezonun plan ve projesi, hatta transfer görüşmeleri en geç nisan ayında bitmesi gerekir. Ama nerde!!! Beşiktaş yönetimi henüz teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşamadı. Sergen Beşiktaş'ın evladı ve kısa sürede imzaların kalplere atılacağını düşünüyorum. Avrupa futbolunu yakından takip eden yönetici Erdal Torunoğulları, scout ekibiyle birlikte yakından takip ettiği oyuncularla görüşmeler yapıyor.