Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Sezonu hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon hem Avrupa'da hem de ligde başarısını sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ererken, deneyimli adamla yeni mukavele imzalanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, önceliği iç transfere verdi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yöneticiler, stoper hattının vazgeçilmez ismi ve yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Domagoj Vida'yla masaya oturdu.