Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Son dakika transfer haberi: 'tan 'ya ültimatom! "Ya feda..."

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlı yönetim hem iç hem de dış transfere yoğunlaşırken takımın Hırvat stoperi 'nın da geleceği yapacağı indirime bağlı. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detayları... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 11:31
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Sezonu hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon hem Avrupa'da hem de ligde başarısını sürdürmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ererken, deneyimli adamla yeni mukavele imzalanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, önceliği iç transfere verdi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yöneticiler, stoper hattının vazgeçilmez ismi ve yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 'yla masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 32 yaşındaki 'dan indirime gitmesini isteyecek ve yeni mukavele teklif edecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya ültimatom! "Ya feda..."

Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon euro'da tutmak istiyor.

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