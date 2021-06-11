Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri devam ediyor.
2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri devam ediyor.
Ghezzal ve Rosier'i yeniden kadroya katmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta diğer transfer hedefleri için de çalışmalar hız kazandı.
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti.
Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.
Haberde Beşiktaş yönetiminin Benatia ve menajeriyle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin birkaç gün içinde tamamlanabileceği aktarıldı.
Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.
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