Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Benatia ve menajeriyle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin birkaç gün içinde tamamlanabileceği aktarıldı.