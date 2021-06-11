Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Son dakika spor haberi: için flaş Mehdi iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Son dakika spor haberi... 'de sezon şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda da kupaya uzanarak üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen 'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isim ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar için 'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:03 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:35
Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan 'ta transfer görüşmeleri devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Ghezzal ve Rosier'i yeniden kadroya katmanın planlarını yapan 'ta diğer transfer hedefleri için de çalışmalar hız kazandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Stoper arayışlarını sürdüren için İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi ile ilgilendiğini iddia etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen için yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Haberde yönetiminin ve menajeriyle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin birkaç gün içinde tamamlanabileceği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş Mehdi Benatia iddiası! "Transfer birkaç güne tamamlanacak"

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