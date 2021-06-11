Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal...

İşte transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika transfer haberleri... 'ta transfer harekatı sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'da listeye yeni isimler katıldı. Kanat, forvet, orta saha ve stoper almak isteniyor. , , gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 14:28
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

Siyah beyazlı ekip, için ile görüşmelerini sürdürüyor. Leicester City, 'tan yıllık ücretinin tamamını karşılamasını istedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ancak önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'a transfer olabilmek için direnen için ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş 4 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarttı. Oyuncunun maaşı da bonuslarlar 1.4 milyon euro olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

SALİH ÖZCAN

'ın uzun zamandır ilgilendiği isimler arasında yer alan Salih Özcan, kariyerine Almanya'da devam edebilir. Bild'in hanerine göre Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuya bazı Bundesliga ekiplerinden teklif olduğu ifade edildi. Köln futbolcuyla sözleşme yenilemek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

GEDSON FERNANDES

Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan , 'ın geçtiğimiz sezon 'dan kiraladığı 'in peşinde. Beşiktaş Başkanı bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

MEHDI BENATIA

İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti. , futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Roma'da kariyerine devam eden , sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

ARTURO VIDAL

Inter'den ayrılma aşamasına gelen için devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.

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