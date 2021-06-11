Siyah beyazlı ekip, Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Leicester City, Beşiktaş 'tan yıllık ücretinin tamamını karşılamasını istedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ancak önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacak.

VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen Valentine Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş 4 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarttı. Oyuncunun maaşı da bonuslarlar 1.4 milyon euro olacak.