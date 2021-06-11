Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Medhi Benatia yedekte

'ta yedekte

Stoper arayışlarını sürdüren için basını, 'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper ile ilgilendiğini iddia etti. ve gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Medhi Benatia yedekte

Stoper arayışlarını sürdüren için basını, 'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper ile ilgilendiğini iddia etti. ve gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. Kariyerinde; , , Bayern Münih ve Juventus gibi 'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.

SON DAKİKA