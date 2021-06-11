Beşiktaş'ta Medhi Benatia yedekte

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti. Bayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.