Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Erkan Eyibil Antalyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2021-2022 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, Mainz'ın ikinci takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Erkan Eyibil'i kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki 10 numara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Erkan Eyibil, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 28 maça çıkan Erkan, 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Öte yandan genç futbolcu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.