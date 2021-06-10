Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Erkan Eyibil Antalyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberleri: 'ın gündemindeki 'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi... ekiplerinden , Ümit Milli futbolcu 'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç 10 numara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Erkan Eyibil, 'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:40
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Erkan Eyibil Antalyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , 2021-2022 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, Mainz'ın ikinci takımında forma giyen gurbetçi futbolcu 'i kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki 10 numara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Erkan Eyibil, Süper Lig şampiyonu 'ın da gündemine gelmişti.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 28 maça çıkan Erkan, 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Öte yandan genç futbolcu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

SON DAKİKA