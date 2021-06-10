Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

Son dakika transfer haberi: Costa'nın menajerinden flaş sözler! "'ı istiyor"

'ın ekibi 'a transfer olmasının ardından 'ta santrfor arayışları hızlandı. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, Costa için harekete geçti. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a gelmeyi istediği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeri " faktörü nedeniyle Diego Beşiktaş'ı istiyor" dedi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

Aboubakar'ı 'a kaptıran forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

"TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ"
'in haberine göre, Costa'nın menajeri 'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da 'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

Costa ile yaşadığı sorunlar sebebiyle ekibinden ocak ayında ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında herhangi bir takımda oynamadı.

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