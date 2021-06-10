Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajerinden flaş sözler! "Beşiktaş'ı istiyor"

Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

"TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ"

Takvim'in haberine göre, Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.