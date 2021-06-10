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Son dakika transfer haberi: 'ta Ljajic giderse için adım atılacak!

Son dakika transfer haberleri... 'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda 'nde boy gösterecek. Siyah-beyazlıların transfer gündemi de oldukça yoğun. Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 'in adı Beşiktaş'la anılıyordu. Yıldız isim için 'in takımdaki geleceği bekleniyor. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ljajic giderse Gedson Fernandes için adım atılacak!

Adı 'la anılan 'i da yeniden kiralamayı amaçlıyor. ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor. Bunun nedeni Gedson'un 'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyah-beyazlıların başkanı genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.


Sabah'ın haberine göre Çebi'nin konuşmasının şifresi 'de yatıyor. Boşnak oyuncu için 'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, ve için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

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