Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ljajic giderse Gedson Fernandes için adım atılacak!

Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor. Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.



Sabah'ın haberine göre Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Boşnak oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.