Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

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Geçen sezon transfer süresinin son anlarında kiralanan Ghezzal'ın yıllık 2,7 milyon Euro olan yıllık ücretinin 1,3 milyon Euro'sunu Beşiktaş karşılıyordu.

Leicester City bu defa yıllık ücretin tamamını Beşiktaş'tan talep etti. Bu rakamı çok bulan siyah beyazlı yöneticiler masadan kalktı.