Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki baş aktörlerden biri olan Rachid Ghezzal için yönetimin yaptığı ilk girişim olumsuz sonuçlandı.
Siyah beyazlıların sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı.
Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu söylemişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlılar İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.