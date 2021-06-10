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Son dakika spor haberi: 'ta Ghezzal anlaşmazlığı! ...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon 'ta gündem transfer... Kadrosuna katacağı isimlerin yanında, halihazırda kadroda bulunan isimler için de yeni kararlar alma aşamasında olan siyah-beyazlılarda, şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerden olan Ghezzal'den kötü haber geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:46
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

'ın şampiyonluğundaki baş aktörlerden biri olan Rachid Ghezzal için yönetimin yaptığı ilk girişim olumsuz sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

Siyah beyazlıların sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, ve 'nin anlaşmasını umduğunu söylemişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlılar İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

BİR GÖRÜŞME DAHA VAR!
Geçen sezon transfer süresinin son anlarında kiralanan Ghezzal'ın yıllık 2,7 milyon Euro olan yıllık ücretinin 1,3 milyon Euro'sunu karşılıyordu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

bu defa yıllık ücretin tamamını 'tan talep etti. Bu rakamı çok bulan siyah beyazlı yöneticiler masadan kalktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki oyuncu için taraflar önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmede 'ın teklifini biraz daha artırması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal anlaşmazlığı! Leicester City...

GHEZZAL KALMAK İSTİYOR
Rachid Ghezzal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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