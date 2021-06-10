Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'tan 10 numara hedef: Alex Teixeira!

Son dakika transfer haberleri | 'tan 10 numara hedef: !

Brezilyalı orta saha için yeniden düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ekibi ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Brezilya orta sahanın peşinde. Yönetim, için tüm şartlarını zorlayacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta 10 numara hedef: Alex Teixeira!

, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyahbeyazlılarda gündeme gelen yeni isim ekibi 'da görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan oldu. Bonservisi elinde olan Teixeira için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor. SiyahBeyazlılar'ın teknik ekibi, Teixeira'nın, etkisi yaratacağını düşünüyor.

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta 10 numara hedef: Alex Teixeira!

Santrfor dışında 10 numara arayışlarını da sürdüren siyahbeyazlılarda gündeme daha önce 'ten, ekibi 'e 50 milyon euro'ya transfer olan ve son olarak 'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda , bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelere yeniden başladı. Teknik heyet de bu transfer için olumlu görüş bildirdi.

SON DAKİKA