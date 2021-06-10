Beşiktaş , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyahbeyazlılarda gündeme gelen yeni isim Çin ekibi Jiangsu 'da görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeira oldu. Bonservisi elinde olan Teixeira için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor. SiyahBeyazlılar'ın teknik ekibi, Teixeira'nın, Anderson Talisca etkisi yaratacağını düşünüyor.

Santrfor dışında 10 numara arayışlarını da sürdüren siyahbeyazlılarda gündeme daha önce Shakhtar Donetsk'ten, Çin ekibi JS Suning'e 50 milyon euro'ya transfer olan ve son olarak Jiangsu'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelere yeniden başladı. Teknik heyet de bu transfer için olumlu görüş bildirdi.