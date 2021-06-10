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'ta Ghezzal ve Rosier'i ikna turları sürüyor

Rosier ve Ghezzal’ı takımda tutmak isteyen yönetim, her iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle de görüşüyor. İki oyuncu da ’ta oynamak istediklerini sürekli dile getirseler de, Roiser’in kulübü S. ve Ghezzal’ın kulübü L. City’in ilk hedefi oyuncuları satarak para kazanmak. Rosier için Lizbon’un istediği 4 milyon euro’ya karşılık 2.5 milyon euro öneren siyah beyazlılar, Rachid Ghezzal’ı bu sezon da kiralık olarak oynatmanın peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'i ikna turları sürüyor
Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak isteyen yönetim, her iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle de görüşüyor. İki oyuncu da 'ta oynamak istediklerini sürekli dile getirseler de, Roiser'in kulübü S. ve Ghezzal'ın kulübü L. City'in ilk hedefi oyuncuları satarak para kazanmak. Rosier için Lizbon'un istediği 4 milyon euro'ya karşılık 2.5 milyon euro öneren siyah beyazlılar, Rachid Ghezzal'ı bu sezon da kiralık olarak oynatmanın peşinde.
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