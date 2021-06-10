Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'i ikna turları sürüyor
Rosier ve Ghezzal’ı takımda tutmak isteyen yönetim, her iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle de görüşüyor. İki oyuncu da Beşiktaş’ta oynamak istediklerini sürekli dile getirseler de, Roiser’in kulübü S. Lizbon ve Ghezzal’ın kulübü L. City’in ilk hedefi oyuncuları satarak para kazanmak. Rosier için Lizbon’un istediği 4 milyon euro’ya karşılık 2.5 milyon euro öneren siyah beyazlılar, Rachid Ghezzal’ı bu sezon da kiralık olarak oynatmanın peşinde.
Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak isteyen yönetim, her iki oyuncunun menajerleri ve kulüpleriyle de görüşüyor. İki oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istediklerini sürekli dile getirseler de, Roiser'in kulübü S. Lizbon ve Ghezzal'ın kulübü L. City'in ilk hedefi oyuncuları satarak para kazanmak. Rosier için Lizbon'un istediği 4 milyon euro'ya karşılık 2.5 milyon euro öneren siyah beyazlılar, Rachid Ghezzal'ı bu sezon da kiralık olarak oynatmanın peşinde.