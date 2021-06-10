Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ı ikna edemedi! Görüşme var imza yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'da Özgür Sancar'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili soruya, "Hocamızla devam etmek istiyoruz, görüşmelerimiz de devam ediyor. Fikrimiz ve zikrimiz aynı. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz konuyu çözmek için buradayız. Hoca bizle bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı, bazı şeyler ertelendi. Çok doğal bir süreç. Art niyet aramamak lazım" yanıtını verdi.

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Sergen Yalçın hocamızı çok başarılı buluyoruz. Devam etmek istiyoruz. Ağır bir sorumluluk var üstünde. Bu durumu insanı yorabilir. Bazen psikolojik olarak sizi sıkıntıya sokabilir. Ama lider başkanlar, teknik adamlar süreci iyi yönetmek durumundadır. Bu süreci doğru yönettiğimi düşünüyorum." Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın 30 milyon TL talep ettiği, yönetimin ise 12 milyon TL önerdiği ifade edilirken; görüşmeler bu nedeniyle imza aşamasına gelmedi.

ÇOK ÖZEL BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDIK

Çok özel bir şampiyonluk kazandık. Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak bir şampiyonluk. Çok zor şartlarda kazandık. 2 kupa kazandık. Muhteşem bir sezon geçirdik. Şampiyonluk kutlamalarına taraftarlarımızı alamadık. Bunlar benim için bir yara. Taraftarlarımız bize inansınlar, güvensinler."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI ŞART

Sadece Avrupa bizim için önemli değil. Lig de önemli. Hepsini beraber taşıyacağız. Avrupa da büyük önem arz ediyor. Kupa ile taçlandırma şansı bulabilirsek çok daha mutlu olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi neyse onu başarmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz, bunu istiyoruz.