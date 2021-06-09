Sporting Lizbon’a Rosier baskısı!

Beşiktaş'ın yeniden anlaşma yapmak istediği Rosier, kulübü Sporting'e resti çekti. Beşiktaş'ın Rosier teklifi bonuslarla beraber 4 milyon euro'yu geçmedi. Bu rakam Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro'luk teklifin altında. Hatta Sporting yönetimi Rusların teklifini kabul etti ancak bu teklif, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Fransız futbolcu tarafından reddedildi. İstanbul'da çifte kupa kazanan Rosier, "Uyum sorunu yaşayabileceğim yeni bir ülkede oynamayı risk olarak görüyorum" diyerek Sportingli yöneticilerden Beşiktaş'la anlaşmalarını istedi.