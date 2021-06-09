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’a Rosier baskısı!

'ın yeniden anlaşma yapmak istediği Rosier, kulübü 'e resti çekti. Beşiktaş'ın Rosier teklifi bonuslarla beraber 4 milyon euro'yu geçmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Sporting Lizbon’a Rosier baskısı!
'ın yeniden anlaşma yapmak istediği Rosier, kulübü 'e resti çekti. Beşiktaş'ın Rosier teklifi bonuslarla beraber 4 milyon euro'yu geçmedi. Bu rakam 'dan gelen 6,5 milyon euro'luk teklifin altında. Hatta Sporting yönetimi Rusların teklifini kabul etti ancak bu teklif, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen futbolcu tarafından reddedildi. 'da çifte kupa kazanan Rosier, "Uyum sorunu yaşayabileceğim yeni bir ülkede oynamayı risk olarak görüyorum" diyerek Sportingli yöneticilerden Beşiktaş'la anlaşmalarını istedi.
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