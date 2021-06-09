Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Al Nasr harekete geçti

Son dakika transfer haberleri: 'ta şoku! harekete geçti

'ın kadroda tutmak için görüşmelerini sürdürdüğü 'ın transferinde şok gelişmeler yaşanıyor. Cezayirli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran ile henüz anlaşma zemini sağlayamayan siyah-beyazlılara rakip çıktı. 'ı kadrosuna kattığını duyuran ekibi 'ın bu kez Rachid Ghezzal'ın peşine düştüğü iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:12
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Al Nasr harekete geçti

'ın çifte kupalı zaferinde büyük pay sahibi olan 'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, kadroda tutmak istediği Cezayirli yıldız için kulübü ile yapmış olduğu görüşmelerde şimdiye kadar herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Gösterdiği performansla sezona damga vuran ve transferin gözdesi konumuna gelen 29 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktığı belirtildi.

AL NASR GHEZZAL İÇİN DEVREDE!
Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan 'ın transferini resmen açıklayan 'dan flaş bir hamle daha geldi. basınının haberine göre; Al Nasr, siyah-beyazlıların kadroda tutmayı amaçladığı Rachid Ghezzal'ın peşine düştü. Cezayirli yıldızla sözleşme imzalamak isteyen Al Nasr'ın kadrosunda, , , ve gibi tanıdık isimler yer alıyor.

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