Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Al Nasr harekete geçti

Beşiktaş'ın çifte kupalı zaferinde büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, kadroda tutmak istediği Cezayirli yıldız için kulübü Leicester City ile yapmış olduğu görüşmelerde şimdiye kadar herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Gösterdiği performansla sezona damga vuran ve transferin gözdesi konumuna gelen 29 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktığı belirtildi.

AL NASR GHEZZAL İÇİN DEVREDE!

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Vincent Aboubakar'ın transferini resmen açıklayan Al Nasr'dan flaş bir hamle daha geldi. Suudi Arabistan basınının haberine göre; Al Nasr, siyah-beyazlıların kadroda tutmayı amaçladığı Rachid Ghezzal'ın peşine düştü. Cezayirli yıldızla sözleşme imzalamak isteyen Al Nasr'ın kadrosunda, Aboubakar, Talisca, Amrabat ve Maicon gibi tanıdık isimler yer alıyor.