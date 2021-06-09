Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Son dakika transfer haberleri: ile Stevan Jovetic için kapışıyor!

, yeni sezonda mücadelesi de verecek olmasından dolayı öncelikle hücum hattına takviye arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemindeki son isim ise Stevan Jovetic... Siyah-beyazlılar, Karadağlı forvet için için yarış halinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Gelecek sezn 'nde mücadele edecek olan 'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Öncelikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak olarak Stevan Jovetic'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

La Razon'un haberine göre İspanyol ekiplerinden Granada, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Jovetic'in seçimi adına yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadelenin öncelik teşkil ettiği belirtilirken, İspanyol basınına göre bu anlamda 3 takımın ismi öne çıkıyor. , ve Fransız ekibi Nice'in transferde avantajlı oldukları ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla gibi önemli ekiplerin formalarını giyen Jovetic; 2017'de de 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

33 MAÇTA 7 GOL, 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu Stevan Jovetic; 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Karadağ Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan ve milli takım forması altında çıktığı 55 maçta 27 gol atmayı başaran Jovetic, kulüp kariyerinde en fazla golü 134 maçta forma giydiği Fiorentina'da kaydetti. Karadağlı yıldız 40 gol atarken, 21 de asist yaptı.

SON DAKİKA