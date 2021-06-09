Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Gelecek sezn Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Öncelikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak olarak Stevan Jovetic'i gündemine aldı.

La Razon'un haberine göre İspanyol ekiplerinden Granada, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Jovetic'in seçimi adına yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadelenin öncelik teşkil ettiği belirtilirken, İspanyol basınına göre bu anlamda 3 takımın ismi öne çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fransız ekibi Nice'in transferde avantajlı oldukları ifade edildi.