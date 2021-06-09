Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! Süper Lig devleri Nabil Bentaleb'in peşinde

Adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Nabil Bentaleb ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla 3'ü Türk olmak üzere 6 kulüp birden ilgileniyor. Schalke ile olan sözleşmesi temmuz ayı itibarıyla bitecek Bentaleb'in bonservissiz olması, kulüplerin iştahını kabartıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Bentaleb'in diğer talipleri ise İngiltere ve İtalya'dan... Tecrübeli futbolcunun ailesiyle birlikte bir sonraki durağını düşünmek için süre istediği öğrenildi.