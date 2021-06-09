Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! Süper Lig devleri Nabil Bentaleb'in peşinde

Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! devleri 'in peşinde

Son dakika transfer haberleri... Transfer sezonuna girilmesiyle birlikte takımlar bombaları ardı adına patlatıyor. 'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kulüpler, transferde zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Bu isimlerden biri de ... basını, oyuncuyla 3'ü Türk olmak üzere toplam 6 kulübün ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:53
Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! Süper Lig devleri Nabil Bentaleb'in peşinde

Adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. basınından Foot Mercato'nun haberine göre 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusuyla 3'ü Türk olmak üzere 6 kulüp birden ilgileniyor. Schalke ile olan sözleşmesi temmuz ayı itibarıyla bitecek Bentaleb'in bonservissiz olması, kulüplerin iştahını kabartıyor.

Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! Süper Lig devleri Nabil Bentaleb'in peşinde

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Bentaleb'in diğer talipleri ise İngiltere ve İtalya'dan... Tecrübeli futbolcunun ailesiyle birlikte bir sonraki durağını düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fransızlar yazdı! Süper Lig devleri Nabil Bentaleb'in peşinde

Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan , Schalke ve Newcastle United formaları da giydi. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibinde geçiren Bentaleb, toplam 10 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

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