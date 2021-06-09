Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.

STEVAN JOVETIC

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Diego Costa, Dzeko gibi isimlerle de ilgilendi ancak rotasını Stevan Jovetic'e çevirdi. Granada'nın ilgilendiği Jovetic için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Nice gibi ekipler de devrede. Kartal, Devler Ligi kozunu kullanacak.