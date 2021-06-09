Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta şoku! Anlaşma...

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşarak sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gğndem ise Ghezzal ve ... Şampiyonlukta büyük sahibi olan futbolcuları elde tutmak için çalışmalarını sürdüren 'a 'dan kötü haber geldi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:56
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

'ın 2020-2021 sezonu başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu belirtti. Şu sıralar Cezayir Milli Takım'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK BÜYÜK ONUR"

'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Leicester City ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Anlaşma...

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

yönetimi dün şampiyonlukta büyük payı olan ile masaya oturdu. Bonservisi Leicester City'de olan olan Cezayirli kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmedi. Taraflar, transfer için yeniden bir araya gelecek.

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