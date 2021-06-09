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Frankfurt’tan geri adım

Menajerler tarafından 'a önerilen için 'su bach'tan açıklama geldi. 'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Frankfurt’tan geri adım
Menajerler tarafından 'a önerilen için 'su bach'tan açıklama geldi. 'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.
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