Frankfurt’tan geri adım

Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Kolo Muani için Frankfurt CFO'su Oliver Franken bach'tan açıklama geldi. Nantes'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.
Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Kolo Muani için Frankfurt CFO'su Oliver Franken bach'tan açıklama geldi. Nantes'ta forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu ilgilendiklerini doğrulayan Frankenbach, "Asla 9 milyon euro veremeyiz" ifadesini kullanırken; Kolo Muani için tek aday Beşiktaş kaldı.