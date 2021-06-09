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'a sürpriz orta saha Serge ! da peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınının haberine göre; siyah-beyazlılar ’da forma giyen Fildişili orta saha Serge ile ilgileniyor. Aka'nın 'ın da listesinde yer aldığı belirtiliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'a sürpriz orta saha Serge Aka! Galatasaray da peşinde
'ta ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Takviye çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin de olduğu ileri sürüldü. ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud 'nın adı Beşiktaş'la anılıyor. Yaşlanan 'nın yerine alternatif arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ın 26 yaşındaki defansif orta saha ile ilgilendiği kaydedildi. basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın yanı sıra 'ın da Aka ile ilgilendiği ifade edildi. Kulübü ile sözleşmesi sona eren Aka'nın bonservisinin elinde olması transfer çalışmalarında oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor.
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