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, Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ın transfer gündemİnde Hırvat sol kanat oyuncusu var. Yönetici , Hırvat sol kanat ile bir görüşme gerçekleştirirken, Livaja'nın siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta oynamayı çok isteyen Livaja, 'a istediği ücreti de iletti. ( transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekibin listesinde yer alan isimlerden birisi de Hajduk Split forması giyen .

Beşiktaş, Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

YILLIK 1.7 MİLYON EURO İSTEDİ

Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Görüşmede Livaja, siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Beşiktaş, Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

27 yaşındaki sol kanat, 'tan makul bir teklif gelmesi durumunda anlaşabileceklerini ifade etti. Ortacizgi.com'un haberine göre, bonservisi elinde olan Hırvat kanat oyuncusu Beşiktaş'tan yıllık net 1.7 milyon Euro maaş talep etti.

Beşiktaş, Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

21 GOLE DİREKT KATKI VERDİ…

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen 12 gol atıp, 9 asist yaptı. 1.82 boyundaki Hırvat oyuncu daha önce Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Inter gibi takımların formasını giydi.

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