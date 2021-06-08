Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: 'ta ve 'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kartal'ın iki yıldızı ve , önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini bir kez daha dile getirdiler. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 09:41
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın tavrı net! Kalmak istiyorlar (BJK spor haberi)

'ın şampiyonluğunda etkin rol üstlenen ve kiralık sözleşmeleri sona eren iki yıldızı ile , önümüzdeki yıl da siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini ifade ettiler. Ghezzal, kampında ülkesinin ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, siyah-beyazlılarda kalmak şu sözlerle açıkladı: "Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. 'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum."

3 KULÜBÜ REDDETTİ
Lizbon'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta formunun zirvesine çıkan Valentin Rosier'in Beşiktaş mesajları devam ediyor. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız yıldız için , ve , Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Fransız sağ bekin menajeri , basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan başka bir kulüpte oynamayı istemediğini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın Sporting ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve imzanın yakın olduğu ifade edildi.

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