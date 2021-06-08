Son dakika transfer haberi: Al Nassr yöneticisinden flaş Vincent Aboubakar paylaşımı! Suudi Arabistan'a mı tranfer olacak?

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor. Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: