Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Al Nassr yöneticisinden flaş Vincent Aboubakar paylaşımı! Suudi Arabistan'a mı tranfer olacak?

Son dakika transfer haberi: Al Nassr yöneticisinden flaş Vincent Aboubakar paylaşımı! Suudi Arabistan'a mı tranfer olacak?

'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir paylaşım geldi. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gelişme, Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olacağı şeklinde yorumlandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 21:47 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 21:59
Son dakika transfer haberi: Al Nassr yöneticisinden flaş Vincent Aboubakar paylaşımı! Suudi Arabistan'a mı tranfer olacak?

ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor. Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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