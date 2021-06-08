Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı yıldızlarından Valentine Rosier, Sporting Lisbon'a baskı uygulamaya devam ediyor. Fransız yıldız için Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya, Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.
RACHID GHEZZAL
Siyah Beyazlı taraftarların en çok transfer edilmesini istediği futbolculardan biri de Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." dedi.