Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

Son dakika spor haberleri: İşte transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, , ve ... | BJK haberleri...

Son dakika transfer haberleri... 'ta transfer harekatı sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'da listeye yeni isimler katıldı. Kanat, forvet, orta saha ve stoper almak isteniyor. Teemu Pukki, , ve gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 14:31
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'ın bu sezon en istikrarlı yıldızlarından , 'a baskı uygulamaya devam ediyor. Fransız yıldız için , ve , Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

Siyah Beyazlı taraftarların en çok transfer edilmesini istediği futbolculardan biri de . Geçtiğimiz sezon 'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, "Leicester City ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

SALİH UÇAN

Siyah beyazlı ekip, ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzalar için eşiktaş, transfer sezonunun açılış tarihi olan 10 Haziran'dan itibaren resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

BURAK KAPACAK

Bursaspor'un yıldızı için birçok kulüp devrede. da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Siyah beyazlı ekip, Devler Ligi faktörüyle Burak'ı ikna etmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

SERDAR DURSUN

Almanya Bundesliga 2'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun Türkiye'den teklif aldığını itiraf etti. , yıldız futbolcu ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

NICO GAITAN

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen 'ta forvet ve 10 numara pozisyonlarına öncelik verildi. Arjantinli yıldız Nico 'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

KOLO MUANI

'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

TEEMU PUKKI

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Gaitan... | BJK haberleri...

DIEGO COSTA

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'nın menajeri müjdeyi verdi. " yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. Diego Costa'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" ifadeleriyle Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

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