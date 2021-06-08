Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı. Siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.





NORWICH'İN BANKOSU

2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

