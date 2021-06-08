Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

Son dakika spor haberleri: 'tan çifte transfer operasyonu! ve Kolo listeye girdi

ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 'ta gözler santrfor transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, ’ten ile ’ten Kolo ile temasa geçti. 31 yaşındaki Pukki tecrübesi, 22 yaşındaki Muani ise gençliğiyle listeye dahil oldular.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı. Siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü 'ten ile 'ten Kolo . Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

NORWICH'İN BANKOSU
2018'den bu yana İngiltere'de City forması giyen , gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

KANATTA DA OYNUYOR
Fransa'da forması giyen 1,87'lik , geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Teemu Pukki ve Kolo Muani listeye girdi

1.80 Boyundaki Finlandiyalı oyuncu profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 maça çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti. şimdiye kadar 69 karşılaşmaya çıkarken 15 gol, 14 asist üreterek 29 gole etki etti.

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