Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Hırvat forvet! Marko Livaja Kartal'ın gündeminde... | Bjk haberleri

Son dakika spor haberleri: 'a Hırvat forvet! Marko Livaja 'ın gündeminde... | haberleri

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. , Hırvat yıldız Marko Livaja'yı gündemine aldı. ( spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 11:06
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Hırvat forvet! Marko Livaja Kartal'ın gündeminde... | Bjk haberleri

2020-2021 yılında sezonu 2 kupayla tamamlayan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen , Hırvat yıldız Marko Livaja'yı gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon 'nin transfer gündemine de gelen Livaja ile son olarak da ilgileniyordu.

ACİL FORVET ARANIYOR!

Larin, 'ın belirsizliği ve Cenk Tosun'un sakatlanması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Livaja'yı transfer etmek istiyor.

SON DAKİKA