Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte 'ya teklif yapan 2 ekibi

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de sezonun geride kalmasıyla yeni sezon hazırlıklarına hız veren kulüpler bir çok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Bu isimlerden olan ve Süper Lig ile adı anılan 'nın menajerinden de flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:22 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 11:04
Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Güney Amerika basınından UOL Sports, 'nın yeni adresiyle ilgili olarak önemli bir haber kaleme aldı.

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Bonservisi elinde bulunan Brezilya asıllı İspanyol futbolcunun yaz transfer döneminde yeni takımına imza atması bekleniyor. Peki bu takım hangisi...

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Güney Amerika basınına göre Costa, ailesiyle Madrid'de olduğu için İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor ancak bu noktada umduğu teklifler kendisine ulaşmadı. Tecrübeli golcüye Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan ise ciddi teklifler olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Türkiye'den hangi takımın 'ya teklif yaptığı belirtilmezken Portekiz devi Benfica'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve transferde önümüzdeki hafta hareketli günlerin yaşanacağı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Yıldız ismin menajeri de İspanyol basınına flaş açıklamalarda bulundu. Costa'nın menajeri Pedro Santos, AS gazetesine müjdeyi verdi...

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Santos, 32 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgili olarak, "Beşiktaş yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. 'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Pedro Santos, 'e yükselen Adana Demirspor'dan da telif aldıklarını belirtti. 'nın menajeri ayrıca şunları söyledi.

Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

"Ara transferde Trabzonspor, geçen yıl da Fenerbahçe oyuncum için teklifte bulunmuştu. Ama şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun, en son formasını giydiği İspanyol kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sona ermişti.

SON DAKİKA