Son dakika spor haberi: Menajeri açıkladı! İşte Diego Costa'ya teklif yapan 2 Süper Lig ekibi

Türkiye'den hangi takımın Diego Costa 'ya teklif yaptığı belirtilmezken Portekiz devi Benfica'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve transferde önümüzdeki hafta hareketli günlerin yaşanacağı aktarıldı.

Santos, 32 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgili olarak, "Beşiktaş yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. Diego Costa'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" ifadelerini kullandı.