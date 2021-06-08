Sergen Yalçın'dan yönetime sözleşme cevabı!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratı sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor. Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak. Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.