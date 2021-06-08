Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan yönetime sözleşme cevabı!

'dan yönetime sözleşme cevabı!

, ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor. Sergen , bu hafta içinde yeniden masaya oturacağı yöneticilerin 3 yıllık kontrat teklifine karşı, 1 sezonluk sözleşme talebinde bulundu!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Sergen Yalçın'dan yönetime sözleşme cevabı!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör 'ın kontratı sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor. Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak. Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.

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