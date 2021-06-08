Necip ve Utku 2 yıl Kartal’da

Siyah-beyazlıların takımın iki önemli ismi Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'ya prensipte anlaştı. Takım kaptanı olarak kendisine verilen her görevi başarı ile yerine getiren ve örnek bir profil sergileyen Necip Uysal, Beşiktaş formasını giymeye devam edecek. Emektar yıldız ile mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere 2 yıllık daha kontrat imzalanacak. Ersin Destanoğlu'nun olmadığı dönemlerde kaleyi devralan performansı ile güven veren Utku Yuvakuran'la da aynı sözleşme şartlarında 2 yıllık daha kontrat yapılacak.