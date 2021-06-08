Haberler Beşiktaş Necip ve Utku 2 yıl Kartal’da

Necip ve Utku 2 yıl ’da

Siyah-beyazlıların takımın iki önemli ismi ve 'ya prensipte anlaştı. Takım kaptanı olarak kendisine verilen her görevi başarı ile yerine getiren ve örnek bir profil sergileyen Necip Uysal, formasını giymeye devam edecek. Emektar yıldız ile mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere 2 yıllık daha kontrat imzalanacak. 'nun olmadığı dönemlerde kaleyi devralan performansı ile güven veren Utku Yuvakuran'la da aynı sözleşme şartlarında 2 yıllık daha kontrat yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Necip ve Utku 2 yıl Kartal’da

Siyah-beyazlıların takımın iki önemli ismi ve 'ya prensipte anlaştı. Takım kaptanı olarak kendisine verilen her görevi başarı ile yerine getiren ve örnek bir profil sergileyen Necip Uysal, formasını giymeye devam edecek. Emektar yıldız ile mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere 2 yıllık daha kontrat imzalanacak. 'nun olmadığı dönemlerde kaleyi devralan performansı ile güven veren Utku Yuvakuran'la da aynı sözleşme şartlarında 2 yıllık daha kontrat yapılacak.

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