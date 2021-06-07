Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Son dakika transfer haberi: 'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Son dakika transfer haberleri... 'de sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezonda 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta hummalı bir transfer çalışması yürütülüyor. Siyah-beyazlı kulüpte, takıma katılacak isimlere yoğunlaşılırken Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'ya gelen sürpriz teklif reddedildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:53
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Sezonu çifte kupayla kapatan , transfer çalışmalarında gaza bastı. 'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Ancak 'ın, N'Sakala için gelen bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bir diğer sol beki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de Almanya'dan teklifler geliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Kariyerine Fransız kulübü Troyes'da başlayan Fabrice N'Sakala, sırasıyla Anderlecht, Alanyaspor ve formaları giydi. Siyah-beyazlı takıma 2020 yazında transfer olan Kongolu sol bek, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 35 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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