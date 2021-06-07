Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.
Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.
Ancak Beşiktaş'ın, N'Sakala için gelen bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bir diğer sol beki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de Almanya'dan teklifler geliyor.