Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta N'Sakala'ya transfer izni çıkmadı! İşte reddedilen o teklif

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.

Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.