Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Santos Borre'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş, transfere yöneldi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlı takım alternatifi bol ve iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın ilk olarak santrafor transferi istemişti. Harekete geçen yönetimin listesinde yer alan isimlerden biri de Santos Borre'ydi. Ancak Kolombiyalı oyuncudan kötü haber geldi.