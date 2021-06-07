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Son dakika transfer haberi: 'a 'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transferde atağa kalkmıştı. Siyah-beyazlıların gündeminde ilk sıralarda Kolombiyalı golcü yer alıyordu. 25 yaşındaki oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber geldi. basını, oyuncu için 'nun devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... ( transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 14:24
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Santos Borre'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan , transfere yöneldi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlı takım alternatifi bol ve iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Santos Borre'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın ilk olarak santrafor transferi istemişti. Harekete geçen yönetimin listesinde yer alan isimlerden biri de 'ydi. Ancak Kolombiyalı oyuncudan kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Santos Borre'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

basınından Yahoo Esportes'te yer alan habere göre oyuncunun yakın çevresi, ile yapılan transfer görüşmelerini doğruladı. Temasların sürdüğü ifade edilirken, golcü ismin MLS'ten, Hamburg'dan ve 'tan gelen teklifleri kabul etmediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Santos Borre'den kötü haber! Teklifi kabul etmedi

SANTOS BORRE KİMDİR?

Deportivo Cali altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali'de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon Villarreal'e kiralandı. 2017-18 sezonunda ise River Plate, 3.5 milyon euro karşılığında Borre'nin bonservisini aldı. Borre, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak.

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