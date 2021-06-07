Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Dorukhan Toköz transfer ateşini yaktı! "EURO 2020 sonrası..."

Son dakika spor haberleri: transfer ateşini yaktı! " sonrası..."

'la sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan , milli takım kampında flaş açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair soruyu yanıtlayan başarılı orta saha oyuncusu, yeni kulübünün 'den sonra belli olacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:58
Son dakika spor haberleri: Dorukhan Toköz transfer ateşini yaktı! "EURO 2020 sonrası..."

'la sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan 'ün siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde ismi kulüplerinin yanı sıra ile de anılan başarılı orta saha oyuncusu, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Dorukhan, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin soruya, "Şu an netleşen bir şey yok. sonrası belli olacak" diye yanıt verdi.

Beşiktaş'ta hedeflerine ulaştığını da belirten Dorukhan, "Beşiktaş'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmekti." ifadesini kullandı.

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