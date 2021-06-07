Son dakika spor haberleri: Dorukhan Toköz transfer ateşini yaktı! "EURO 2020 sonrası..."

Beşiktaş'la sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde ismi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe ile de anılan başarılı orta saha oyuncusu, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Dorukhan, gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin soruya, "Şu an netleşen bir şey yok. EURO 2020 sonrası belli olacak" diye yanıt verdi.

Beşiktaş'ta hedeflerine ulaştığını da belirten Dorukhan, "Beşiktaş'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmekti." ifadesini kullandı.