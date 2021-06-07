Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... ()

Son dakika spor haberi: 'de 'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın, yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından tatile çıktı. Yalçın, sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile 'da görüntülendi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:17
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı. Çeşme'yi tercih eden ünlü teknik adamın birlikte tatil yaptığı isim ise Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI

Bir süredir ilişki yaşayan Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, önceki akşam 'daki bir mekanda yemekteydi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Hürriyet'in haberine göre; Mekanda Yalçın'ın arkadaşlarıyla buluşan çift, çıkışta görüntülendi. Aracına binerken muhabirlere selam veren Yalçın, ilişkisi hakkında konuşmadı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Bu kareyi Sergen Yalçın'ın arkadaşı Sezer Çakır, Instagram'da paylaştı.

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