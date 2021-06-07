Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde! İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı. Çeşme'yi tercih eden ünlü teknik adamın birlikte tatil yaptığı isim ise Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya.