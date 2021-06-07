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Son dakika transfer haberleri | için yardım istedi!

, ’ın kiralanması için yöneticisi ’tan destek istedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu da siyah beyazlı kulübe sıcak bakıyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş Suat Serdar için yardım istedi!
Beşıktaş'ın 'nin gurbetçi orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan 'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman 'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor. Öte yandan Schalke'nin 'da küme düşmesi ve 'ın da 'nde oynayacak olması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcunun da 'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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