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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | İtalyanlar ‘Dzeko’ dedi
Sıyah-beyazlıların listesine olduğu iddia edilen Edin Dzeko hakkında yeni bir İtalya’dan yen bir haber geldi. İtalyan basınından Il Messaggero’da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro’yu bulan maaşı nedeniyle Roma’daki geleceği belirsiz olan Dzeko’ya Beşiktaş talip oldu. Haberde oyuncunun Türkiye’de tatilde olduğunun altı çizildi.
Sıyah-beyazlıların listesine olduğu iddia edilen Edin Dzeko hakkında yeni bir İtalya'dan yen bir haber geldi. İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan maaşı nedeniyle Roma'daki geleceği belirsiz olan Dzeko'ya Beşiktaş talip oldu. Haberde oyuncunun Türkiye'de tatilde olduğunun altı çizildi.