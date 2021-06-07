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Rosier'in gönlü halen ’ta

Beşıktaş’ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Rosier'in gönlü halen Beşiktaş’ta
Beşıktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.
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