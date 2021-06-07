Rosier'in gönlü halen Beşiktaş’ta

Beşıktaş’ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen Beşiktaş paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.
Beşıktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen Beşiktaş paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.