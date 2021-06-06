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Son dakika transfer haberleri | 'tan Borre operasyonu!

'de şampiyonluğa ulaşan , için geniş bir kadro kurmak istiyor. Gelecek sezon dahil 4 kulvarda mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını tüm dünyaya yaydı. Siyah beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken aradığı ismi 'de buldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre operasyonu!

Kadrosunu iki santrfor alarak güçlendirmek isteyen aradığı ismi 'de buldu. Siyah-beyazlılar forması giyen Kolombiyalı golcü oyuncu için düğmeye bastı. Futbol hayatını 'da sürdürme kararı alan ve bonservisi de elinde olan 25 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş'ın istediği tarzda bir isim. Hücumun her bölgesinde hareketli ve yırtıcı olmasıyla dikkat çeken Kolombiyalı ile anlaşma çok yakın olsa da 'un da devrede olması işleri zorlaştırıyor.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre operasyonu!

ekibi, 'ın yıllık 1,8 milyon euro'luk teklifinden daha yüksek bir ücret önerince Borre düşünmek için süre istedi. devreye girmiş olsa da Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor. medyasında çıkan haberde, Borre'nin yıllardır 'nde oynamanın hayalini kurduğu, bu yüzden Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre operasyonu!

30 HAZİRAN'DA SERBEST

altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında 'e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali'de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon 'e kiralandı. 2017-18 sezonunda ise , 3.5 milyon euro karşılığında Borre'nin bonservisini aldı. Borre, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak.

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