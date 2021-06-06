Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre operasyonu!

Kadrosunu iki santrfor alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlılar River Plate forması giyen Kolombiyalı golcü oyuncu Rafael Santos Borre için düğmeye bastı. Futbol hayatını Avrupa'da sürdürme kararı alan ve bonservisi de elinde olan 25 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş'ın istediği tarzda bir isim. Hücumun her bölgesinde hareketli ve yırtıcı olmasıyla dikkat çeken Kolombiyalı ile anlaşma çok yakın olsa da Watford'un da devrede olması işleri zorlaştırıyor.