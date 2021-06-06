Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta sağ kanada 2 yeni isim! Danny Da Costa ve Townsend

Sergen Yalçın, henüz imza atmasa da Ghezzal ve Rosier’le ilgili bilgi istedi. Yönetici Emre Kocadağ iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için Frankfurt’tan Danny Da Costa (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de Crystal Palace’dan Townsend (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal’ın da Beşiktaş’a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın’ın ise “Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa” cevabını verdiği öğrenildi.
Sergen Yalçın, henüz imza atmasa da Ghezzal ve Rosier'le ilgili bilgi istedi. Yönetici Emre Kocadağ iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için Frankfurt'tan Danny Da Costa (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de Crystal Palace'dan Townsend (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ın da Beşiktaş'a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın'ın ise "Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa" cevabını verdiği öğrenildi.