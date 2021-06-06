Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta sağ kanada 2 yeni isim! Danny Da Costa ve Townsend

Son dakika transfer haberleri | 'ta sağ kanada 2 yeni isim! ve Townsend

, henüz imza atmasa da Ghezzal ve Rosier’le ilgili bilgi istedi. Yönetici iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için ’tan (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de ’dan Townsend (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal’ın da ’a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın’ın ise “Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa” cevabını verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta sağ kanada 2 yeni isim! Danny Da Costa ve Townsend
, henüz imza atmasa da Ghezzal ve Rosier'le ilgili bilgi istedi. Yönetici iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için 'tan (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de 'dan Townsend (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ın da 'a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın'ın ise "Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa" cevabını verdiği öğrenildi.
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