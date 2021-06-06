Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

O nedenle kulüplerin istekleri dahilinde en az yüzde 30 artırımı gelmesi büyük ihtimal… Ancak birçok kulüp bu artışın bile yeterli olmayacağını düşünüyor, yani daha fazla artırım istiyorlar… Daha fazlası zor derim. Yabancı oyuncu konusu ayrı bir hikaye. TFF, acı reçeteyi içirmeye kararlı… Kulüpler ise 14 yabancı sınırı varken 17-18 oyuncu almanın getirdiği problemlerle baş edemediklerini söylüyorlar… Keşke oyuncuları alırken bu kadar bonkör davranmasalardı. Bu sorun kolay çözülmez, TFF de geri adım atmaz bence… Umarım bir çözüm bulunur… En azından sahadaki sekiz yabancı sabit kalsa bile kontenjan 18'e çekilirse kulüpler ellerindeki oyuncuyu çıkarmak için daha geniş zaman bulabilirler.