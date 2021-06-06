Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

Son dakika transfer haberi: Usta yazar taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

Son dakika transfer haberleri... Sezonu hem hem de şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de takımdaki kiralık isimlerin geleceği olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı , ile ilgili Beşiktaş taraftarına müjde verirken , ve 'la ilgili de dikkat çeken bilgiler paylaştı. İşte o yazı... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 08:06
Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

TURGAY DEMİR - ELDE VAR ROSIER

'ta iki önemli konuda sıkı bir mesai yaşanıyor… İlk hedef 'la sözleşme yenilemek, ikinci hedef ise Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak… Lafı uzatmadan direkt olarak söyleyeyim, Rosier'e kaldı gözüyle bakabiliriz… Prensip konusunda anlaşmaya varıldı… Yüzde 90 bitti bu iş, geriye kalan yüzde 10 da bir şekilde çözülüyor.

Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

Ghezzal konusu biraz daha zor… Çünkü kulübünün talebi yüksek… Oyuncunun 'ı tercih ettiği ve kalmak istediği malum… Yüzde 60 ihtimalle kalır diyebiliyorum… Daha fazlasını keşke söyleyebilsem ama söyleyemiyorum. Aboubakar olayı daha farklı… İş inada binerse Beşiktaş'ın bir tek hamlesiyle (etik olur mu orası tartışılır) sözleşmesi resmi olarak uzar… Amaç o noktaya gelmeden ortak bir noktada buluşmak ve kalp kırmadan işi çözmek… Eninde, sonunda bu konu da hallediliyor bana sorarsanız…

Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

Peki ya … Başkan Çebi kesinlikle hocayla yeniden anlaşmak istiyor… Sergen hoca da yuvada mutlu ve gitmek gibi bir niyeti yok… Ancak rakamlar çok farklı… Bir orta yol bulunabilir mi, bulunmalı diyorum… Sergen hoca transfer konusunda ısrarlı, çünkü Devler Ligi'nde başarı istiyor. Başkan Çebi ise limitler konusunda elinin, kolunun bağlı olmasından dolayı sıkıntı içinde. Yarın kulüpler ve TFF bir araya gelecek. Sıkıntı malum, döviz artışları nedeniyle kadro maliyetleri yükseldi, buna karşılık sabit kur nedeniyle yayıncı kuruluştan gelen para resmen eridi.

Son dakika transfer haberi: Usta yazar Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi! Rosier...

O nedenle kulüplerin istekleri dahilinde en az yüzde 30 artırımı gelmesi büyük ihtimal… Ancak birçok kulüp bu artışın bile yeterli olmayacağını düşünüyor, yani daha fazla artırım istiyorlar… Daha fazlası zor derim. Yabancı oyuncu konusu ayrı bir hikaye. TFF, acı reçeteyi içirmeye kararlı… Kulüpler ise 14 yabancı sınırı varken 17-18 oyuncu almanın getirdiği problemlerle baş edemediklerini söylüyorlar… Keşke oyuncuları alırken bu kadar bonkör davranmasalardı. Bu sorun kolay çözülmez, TFF de geri adım atmaz bence… Umarım bir çözüm bulunur… En azından sahadaki sekiz yabancı sabit kalsa bile kontenjan 18'e çekilirse kulüpler ellerindeki oyuncuyu çıkarmak için daha geniş zaman bulabilirler.

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