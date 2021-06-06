Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Son dakika transfer haberi: için iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Son dakika transfer haberleri... 'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlıların bu kapsamda listesine aldığı dünyaca ünlü golcü hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 14:16
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan , önümüdeki sezon Türkiye'yi gruplarında temsil edecek. Organizasyona iddialı bir kadroyla dahil olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimi, takıma önemli bir golcü kazandırmak istiyor. Bu listede yer alan isimlerden biri de Boşnak futbolcu ...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan maaşı nedeniyle Roma'daki geleceği belirsiz olan Dzeko'ya talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Haberde yıldız futbolcunun, maaşında indirime gitmeyi kabul etmemesi halinde anlaşma sağlamanın imkansız olduğunun altı çizilirken, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Los Angeles Galaxy'nin de bulunduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Tatilini Türkiye'de geçiren Boşnak futbolcu, dün de Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Bu sezon Serie A'da 27 maça çıkan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 13 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

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