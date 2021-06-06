Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Edin Dzeko iddiasında yeni detay! "Kabul etmezse..."

Hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan Beşiktaş, önümüdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek. Organizasyona iddialı bir kadroyla dahil olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, takıma önemli bir golcü kazandırmak istiyor. Bu listede yer alan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Dzeko...