Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim" (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: " ve 'ın anlaşmasını çok isterim" ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan 'ın bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan yaptığı açıklamada geleceğine dair ipuçları verdi. 'de kalmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu " ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim" dedi. İşte o sözler... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 10:47
Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

'la kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan , 'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

Ülkesinin ulusal televizyonuna röportaj veren Ghezzal, 'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

"KULÜPLER HENÜZ ANLAŞMADI"
yaptığı açıklamada 'ta kalma isteğini bir kez daha yineleyerek, "Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum çünkü City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

Ancak ben anlaşma sağlamalarını çok isterim. Elimden gelenin en iyisini yapabilmek için istikrara ihtiyacım var ve ayrıca Milli Takım'da da önümüzdeki dönemde çok önemli maçlarımız var" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

"MİLLİ TAKIM'DA KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Ghezzal ülkesi adına oynamak için can attığını belirterek, "Fiorentina ve 'da Milli Takım'a seçilmeyi hak etmemiştim çünkü oynamıyordum.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

benim için gerçekten çok iyi geçti ve bu sebeple yeniden Milli Takım'a seçildim. Bundan sonra Cezayir Milli Takımı'na sürekli seçilmek için her şeyi yapacağım.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal "Leicester ve Beşiktaş'ın anlaşmasını çok isterim"

Son sezonumda çok çalıştım ve Elhamdulillah Milli Takım formasına layık oldum" sözlerini kullandı.

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