Ancak ben anlaşma sağlamalarını çok isterim. Elimden gelenin en iyisini yapabilmek için istikrara ihtiyacım var ve ayrıca Milli Takım'da da önümüzdeki dönemde çok önemli maçlarımız var" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM'DA KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Ghezzal ülkesi adına oynamak için can attığını belirterek, "Fiorentina ve Leicester'da Milli Takım'a seçilmeyi hak etmemiştim çünkü oynamıyordum.