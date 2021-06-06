Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.
Ülkesinin ulusal televizyonuna röportaj veren Ghezzal, Beşiktaş'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.
"KULÜPLER HENÜZ ANLAŞMADI"
Rachid Ghezzal yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalma isteğini bir kez daha yineleyerek, "Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum çünkü Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı.