Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier"

"Cenaze evinde düğün olmaz etiğinden yola çıkmaları gerekiyor." diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben orada rahatsızlık duydum. Bu yapılanlar yanlıştı. Bu videolar Beşiktaş taraftarını tahrik eden ve üzen videolardı. Benim söylemime sebep olanlar bu videoların dolaşımıydı. Bunu anlamak istiyorum. Bu videolar sokakta niye dolaştı? Merak ediyorum ve soruyorum. Anlamak ve bilmek istiyorum. Bunun arkasında bir ima yok, kimseyi suçlamıyorum. Kim çekti, kim çekilmesine izin verdi. Hepsini kabul ediyorum, neden bu videolar sosyal medyada yayıldı; biri çıksın bunları açıklasın. Soyunma odasında zıplıyorlar; anladık. Şampiyonu yenmişsin, lideri yenmişsin, Beşiktaş'ı yenmişsin; eyvallah. Bunların sosyal medyada ne işi olduğunu lütfen açıklasınlar."
Şampiyonluğa oynayan ve şansı kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya kalan bir takımın üzüntüsünün olduğunu belirten Çebi, "Belki kupayı kaybedecek, üzüntü var. O üzüntünün içinde tepiniyorsunuz. Değerli başkanımız Süleyman Seba, şampiyon oldukları gün uçağın içinde 'diğer takımların futbolcuları var, eğlenmeyeceksiniz, ayıp olur' demiş bir başkan. İşte etiklik budur. Hiçbir şey ima etmedim, sadece yanıt istedim. Onların düşündüğü anlamda bir ima yok." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrası da rakip takımın Kamerunlu oyuncusu Billong üzerinden iddiaların olduğunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Bana göre baştan aşağı külliyen yalan. Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arifesinde. Averajla şampiyonluk kaybetmiş, canı yanmış. Kendi kendilerini nasıl motive edeceklerse, tedavi edeceklerse bir yol bulmuşlar. Yollarına devam etsinler. Olmayan şeyleri söyleyerek kendilerini rahatlıyorlarsa, devam etsinler. Bizim için hiçbir kıymeti yok. Beşiktaş'ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir. Bu seneki de aynen tertemizdir, hiç kimse lekeleyemez." değerlendirmesinde bulundu.
GHEZZAL VE ROSİER'İN DURUMU
Geçen sezon takımda kiralık olarak görev yapan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş ve Beşiktaş markasıdır. Dolayısıyla Beşiktaş markasının altında birileri değer buluyorsa o değere de bizlerin gereken değeri vermesi gerekir. Bunlar karşılıklı, tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz, size imkan verecekler ve sizler kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz ve gelişeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması lazım. Biz de şimdi o arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak, kaçmak yok. Biz neleri kovaladık olmadı. Rachid ve Rosier'i son dakikada getirdik. Herkes 'o gelmiyor, bu gelmiyor' dedi. Rachid ve Rosier geldi." değerlendirmesinde bulundu.
Bu tür çalışmalarda taraftarların sabırsız olmaması gerektiğini kaydeden Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bana güvenecekler. Ben onları çok seviyorum, onlara değer veriyorum. Kıymetliler, heyecanlarını da anlıyorum ama biraz olsun sabır söylüyorum. Sakin olacaklar, bekleyecekler. Genel kurulun yetkilendirdiği yöneticiler var. Herkes vazifesini, sorumluluklarını haddini aşmayarak yaparsa Beşiktaş'ı biz çok daha yukarı çıkarırız. Taraftar da o zaman çok daha keyif alır. Yetki ve görev karmaşası başlatırsak; yönetim taraftarın yerine geçerse, taraftar yönetimin yerine geçerse biraz karmaşa olur. O da Beşiktaş'a zarar verir."
Şampiyonluk kutlamalarında taraftarların da olduğu bir kutlamanın yapılacağının açıklandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Yakalayabilirsek sezon başlamadan yapmak istiyorum ya da yapacak bir şey yok. Bu kupaları müzenin önüne koyacağız. Herkesin hakkı olan gelip dokunacaklar. Bütün Beşiktaşlıların hakkı var üstümüzde." ifadelerini kullandı.
Sezon açılışında geçmiş yıllarda A takımın altyapı ekibiyle maç yaptığının ve bu geleneğinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Çebi, "Belki kadın futbol takımıyla maç yaparız, çok da güzel olur. Kadınlarımız için önemli seneydi. Onların hak ettiği değeri biliyoruz da göstermeyi bilmiyoruz. Şimdi gösterme zamanı. Ele güne ders olsun diye, haddini bilmeyen insanlara kadının kıymetini göstermek bizim için vazife olmaya başladı." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kadın futbol takımı kuracaklarına değinen Çebi, "Beşiktaş futbol takımı bir modeldi. Beşiktaş'ın çok model olduğu yerler vardır. Şampiyon olduğun zaman yanında kaybeden varken kutlama yapmamak modeldir, hentbolu yapmak modeldir, kadınlara verdiğimiz değeri söylemek yerine icra etmek modeldir. Beşiktaş her zaman ilkleri yapıyor." ifadelerini kullandı.