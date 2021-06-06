Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier"

Çebi, şampiyonluğun sırrına değinerek, "İşin içinde hırs var. Kimse beklemiyordu. Takımım hırslandı, hocalarımız da hırslandı, ben de hırslandım. Çalıştık, emek verdik. Çok adaletli ve vicdanlı olduk. Allah'ın takdiriyle bu şampiyonluğun sahibi biz olduk." dedi.

Şampiyonluğun kazanıldığı Göztepe maçı öncesindeki düşüncelerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Basit bir durum vardı. Biz maçı almak zorundaydık. Maçı aldıktan sonra diğer takımların alacağı sonuçlara bağlıydı. Ama bizim onlara etki etme şansımız olamayacağına göre tek hedefimiz vardı, kendi maçımızı kazanıp beklemekti. Biz kazandık, diğer taraflar da istedikleri sonuçları alamayınca şampiyonluk bizim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında Beşiktaş'ın şampiyonluk konusunda fazla favori gösterilmediğinin hatırlatılması üzerine Çebi, şunları söyledi:

"Hayatta bazı şeyler direkt sonuçlarla değerlendiriliyor, futbol da böyle bir oyun. Aradaki sürecin, ne yaşadığınızın önemi kalmıyor. Sonuçta bir kupa var. Birinin sahiplendiği şampiyonluk oluyor. Dolayısıyla orada geçirdiğiniz süreci kimse irdelemiyor. Başta futbolcularımıza 'kötü' diyen 'başaramazlar' diyen insanlar daha sonra kupa aldığımızda, bu çocukları yere göğe sığdıramadılar. Doğru olan tabii ki bir süreci değerlendirmektir ama kamuoyu olayı sadece kupayı kimin aldığı, kimin şampiyon olduğuna bakıyor. Bizim görevimiz de arada neler yaşandığını görmek, organize etmek, ders çıkarmak. Biz de görevimizi öyle ifa ettik."